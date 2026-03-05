Auf den Linien S5 und S51 kommt es wegen Engpässen beim Fahrpersonal der AVG zu Fahrtausfällen. Betroffen ist der Bereich zwischen Söllingen Bahnhof und Germersheim Bahnhof. Nach Stand von Donnerstagnachmittag sind folgende Fahrten von einem Ausfall betroffen: Karlsruhe Lameyplatz (20.17 Uhr) - Germersheim Bahnhof (21.07 Uhr), Germersheim Bahnhof (21.50 Uhr) - Karlsruhe Tullastraße (22.57 Uhr), Karlsruhe Tullastraße (23.30 Uhr) - Knielingen Rheinbergstraße (23.54 Uhr), Karlsruhe Tullastraße ( 0.11 Uhr) - Wörth Badepark (0.53 Uhr), Wörth Badepark (1.05 Uhr) - Karlsruhe Rheinhafen (1.29 Uhr).