Die Stadtbahn-Line S5 hält seit Mittwochmittag wieder bei Bedarf an der Haltestelle Alte Bahnmeisterei. Darüber informierte die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG). Aufgrund der Hochwasserlage am Heilbach und die damit verbundene Überschwemmung in der Unterführung, war die Haltestelle in den letzten Tagen gesperrt.