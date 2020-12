Die Stadtbahnen im Kreis Germersheim fahren trotz der Ausgangssperre in Karlsruhe weiter nach dem bisher geltenden Fahrplan, so die Sprecher der beiden Karlsruher Verkehrsbetriebe AVG und KVV. Das gelte auch für die Straßenbahnen im Stadtgebiet. Dies trotz erheblicher Auswirkungen der neuen Corona-Einschränkungen auf die Fahrgastzahlen. So seien in Folge des ersten Herunterfahrens des öffentlichen Lebens im Frühjahr die Fahrgastzahlen der AVG im Bereich von 75 bis 80 Prozent eingebrochen, sagte AVG-Sprecher Nicolas Lutterbach. Bereits der „Lockdown Light“ habe im Herbst für die AVG 60 bis 62 Prozent und für die VBK im Stadtgebiet rund 50 Prozent weniger Auslastung gebracht.