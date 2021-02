Stadtbürgermeister Michael Niedermeier zieht mit seinem Team aus Vorzimmer-Assistentin Manuela Hellriegel und Citymanagerin Jennifer Tschirner aus der Verbandsgemeindeverwaltung in das städtische Rathaus in der Innenstadt um. Deshalb ist das Büro des Stadtbürgermeisters in der Zeit vom 8. bis 12. Februar wegen Umzugsarbeiten nicht zu erreichen.

Das Bürgermeisteramt befindet sich ab dem 15. Februar im 1. Obergeschoss im Rathaus der Stadt Kandel, Hauptstraße 61. Dort befinden sich dann das Büro des Bürgermeisters, das Vorzimmer, das Citymanagement und das Büro des Stadtwald-Revierleiters.

Die Öffnungszeiten des Bürgermeisteramts bleiben zunächst wie folgt: Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr, außerdem Dienstag und Donnerstag von 13.30 bis 16 Uhr

Aufgrund der Corona-Lage wird um Terminvereinbarung gebeten, unter manuela.hellriegel@vg-kandel.de oder 07275 960-317. Citymanagerin Jennifer Tschirner ist unter 07275 960-139 und per Mail an Jennifer.tschirner@vg-kandel.de. zu erreichen, der Revierleiter des Stadtwaldes Bernd Müller unter 07275 919813 oder bernd.mueller@wald-rlp.de.

Die Räumlichkeiten sind barrierefrei über einen Aufzug zu erreichen. Das Rathaus darf aufgrund der neuen Corona-Verordnung ausschließlich mit medizinischen Masken betreten werden.