Immer mehr Bibliotheken in Deutschland machen bei dem Programm „Saatgutbibliothek“ mit. Jetzt ist auch die Stadtbücherei Wörth dabei.

„Unser Ziel ist es, den Erhalt und die Verbreitung von alten regional angepassten Sorten zu fördern und zu erhalten sowie das Wissen um die Gewinnung von eigenem Saatgut zu verbreiten“, erklärt die Leiterin der Stadtbücherei Helga Hanik im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Die Pflanzenvielfalt sei seit Jahren rückläufig, was nicht zuletzt das Ergebnis der starken Verbreitung von Saatgut aus Kreuzungen sei, das sich nicht stabil vermehren ließe. „Diesem Trend soll mit der Saatgutbibliothek entgegengewirkt werden. Viele Leute wissen nicht mehr, wie man das macht.“ Dabei sei das ganz einfach. „Wir sind als Stadtbibliothek eine Einrichtung, die das super machen und für Nachhaltigkeit sorgen kann gegen industrielle Produkte. Man sucht sich hier das gewünschte Saatgut aus, leiht es praktisch aus und pflanzt es im eigenen Garten an. Nach erfolgreicher Ernte bringt man im Herbst einen Teil des neu gewonnenen Saatguts wieder in die Bibliothek und so entsteht ein Kreislauf“, erklärt Hanik. Das Saatgut ist kostenlos und für jeden frei verfügbar – solange der Vorrat reicht. „Die Teilnehmer brauchen keine Leser sein“, fügt die Leiterin der Bücherei noch an.

Vortrag über Saatgut

Hanik und ihre Mitarbeiterinnen freuen sich über Saatgutspenden von alten Sorten. Dabei sollte beachtet werden, dass es nur um Samen geht, aus dem auch wieder die gleiche Pflanze wächst. „Damit sind Kürbis, Zucchini, Gurke und Verwandte von der Saatbibliothek ausgeschlossen“, betont Hanik. „Gärtner und Gärtnerinnen, die bereits selbst festes Saatgut gewinnen, können gerne ihre Überschüsse bei uns abgeben. Samentütchen liegen in der Bücherei bereit.“

Der Start der Aktion beginnt mit dem Vortrag „Eigenes Saatgut erhalten und vermehren“ am Dienstag, 27. Februar um 19 Uhr in der Festhalle. Referent ist Frank Schmitt vom Verein „Freie Saaten e. V.“, dem Partner des Projektes der Stadtbücherei. Der Vortrag vermittelt Wissenswertes und praktische Tipps rund ums Saatgut und zeigt die Techniken zur Aufbereitung und Reinigung von Saatgut. Der Referent steht anschließend für Fragen zur Verfügung. Die Gäste können bereits Tütchen aus der vorliegenden Saatgut-Auswahl mitnehmen. Es ist eine Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) und dem Verein Freie Saaten. Der Eintritt ist frei, Anmeldung über die Stadtbücherei oder VHS.