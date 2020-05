Die Stadtbücherei Wörth und die Zweigstelle in Maximiliansau haben wieder geöffnet. Allerdings gibt es klare Regeln, sagt Leiterin Helga Hanik gegenüber der RHEINPFALZ. In Wörth dürfen sich nur zehn erwachsene Besucher auf einmal in der Bibliothek aufhalten, in die Kinderabteilung dürfen nur drei Kinder gleichzeitig. Es gibt auch eine „Fensterlösung“: An dem Fenster können Bücher abgegeben, sowie bestellte Pakete abgeholt werden. Öffnungszeiten: Bücherei Wörth: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 12 Uhr, 15 bis 18 Uhr, Zweigstelle Maximiliansau: Montag und Freitag 14 bis 18 Uhr.