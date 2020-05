Die Stadtbücherei Wörth ist ab dem 4. Mai mit Einschränkungen wieder geöffnet – in Wörth in reduziertem Umfang, in Maximiliansau zu den gewohnten Zeiten. Das teilt die Stadt mit. Für den Besuch gelten demnach Zugangs- und Hygieneregeln: Es dürfen in Wörth nur bis zu zehn Personen gleichzeitig in die Bücherei, in Maximiliansau sieben. Abstandsregeln sind einzuhalten, Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen. Die Büchereiräume sollten möglichst einzeln und nicht im Familienverbund betreten werden. Ein Verweilen soll vermieden und stattdessen die Medien zügig abgegeben und entliehen werden. Zeitschriftenecke und Krabbelbereich sind vorerst gesperrt.

Die Stadtbücherei bietet nach wie vor an, Medienpakete nach Wunsch und Absprache zur Abholung bereitzulegen. Bei Bedarf ist auch ein Lieferservice in Wörth und Maximiliansau möglich. Weiterhin empfehlenswert sei die Nutzung der Onleihe als virtuelle Zweigstelle der Stadtbücherei, mit rund 100.000 eBooks, Hörbüchern, Zeitschriften und Zeitungen, die zum Lesen auf Tablets, Smartphones und eBook-Readern bereitstehen.

Öffnungszeiten

Wörth: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; Mittwoch und Samstag geschlossen.