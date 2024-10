Die Stadtbücherei Wörth nimmt als eine von 50 Einrichtungen in Rheinland-Pfalz an einer Umfrage für Öffentliche Büchereien teil, die Bibliotheksnutzer zu ihrer Einrichtung befragt. Diese unabhängige Publikumsforschung wird in Deutschland mit Unterstützung der Universität Hildesheim und des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV) organisiert. Um ein Bild zu bekommen, was Leser, aber auch Nichtnutzer von ihrer Bücherei erwarten, was sie gut finden und was sie sich für die Zukunft wünschen, wurde diese große Publikumsumfrage erstellt.

Diese anonyme Umfrage läuft bis zum 31. Oktober und erfordert etwa zehn Minuten Zeit. Für jeden ausgefüllten Fragebogen wird über die Organisation „World Land Trust“ ein Quadratmeter Regenwald gerettet. Zudem gibt es Reisegutscheine zu gewinnen. Teilnehmen kann man unter: https://de.sentobib.eu/1809. Bei Bedarf kann der Fragebogen auch in der Stadtbücherei auf einem Tablet ausgefüllt oder eine gedruckte Version verwendet werden.

Finanziert wird die Aktion durch Landesmittel, Das Landesbibliothekszentrum hat im Auftrag des Ministeriums die Umsetzung übernommen. Die Ergebnisse der Studie sind nicht nur lokal, sondern auch überregional für die Bibliotheken und ihre Träger von Bedeutung. Die Stadtbücherei bittet um rege Beteiligung, da die Ergebnisse auch in die Planungen der nächsten Jahre in Wörth einfließen werden.