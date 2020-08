Neues und Altes im neuen Gewand gab es im August 1978 in Germersheim zu verzeichnen. Wie berichtet wird, hatte man den Rohbau des neuen Bahnhofs an der Lingenfelder Straße fertig gestellt. Auch die damals angelaufene Sanierung der Innenstadt trug bereits erste Früchte, wie das renovierte und mit einer kleinen Grünanlage versehene „Hotel Ries“ (heute: Hotel Kurfürst) in der Klosterstraße/Oberamtsstraße eindrucksvoll belegte.