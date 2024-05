Vor gut einem Jahr wurde mit der Generalsanierung begonnen. Nun erstrahlt der Wörther Bauhof mit Holzfassade in neuem Glanz. Auf Nachhaltigkeit wurde großer Wert gelegt.

„Trotz aller bekannten Probleme mit Corona und Finanzkrise konnte der vorgegebene Kostenrahmen von 3,25 Millionen Euro eingehalten werden. Umso froher sind wir, dass ein so tolles, gut gelungenes Projekt hergestellt werden konnte“, sagte Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) bei der Einweihung des generalsanierten Bauhofs der Stadt in der Hartmannstraße in Altwörth. „Damit haben wir auch eine bessere Grundlage für das Wohlergehen der Mitarbeiter geschaffen. Seit vielen Jahren war der Bauhof in keinem guten Zustand und mir war von Anfang an klar, dass hier etwas passieren muss“ , so der Bürgermeister.

Der neue Bauhof mit Holzfasade. Foto: Joachim Paul

Im Februar 2022 wurde Architekt Tim Feigenbutz aus Karlsruhe mit dem Projekt beauftragt. „Im September stellten wir den Bauantrag und im März 2023 wurde mit der Arbeit begonnen“, berichtete der Architekt. Er ging auf die Sanierung der Bestandsgebäude ein mit den hölzernen Außenwänden, der Dachbegrünung mit Photovoltaik, die Gewährleistung des Energiestandards mit Wärmeregulierung und Stromversorgung für die nächsten Jahre. „Alles ein Beweis der Nachhaltigkeit“, betonteFeigenbutz. Erfreut zeigte er sich über die tatkräftige Unterstützung der Mitarbeiter des Bauhofs.

Neue Personalräume für 30 Mitarbeiter

Vorausgegangen war für die geladenen Gäste ein Rundgang, bei dem der Architekt zusammen mit dem Abteilungsleiter des Facility-Managements der Stadt, Christoph Gröger, die einzelnen Räumlichkeiten vorstellte. So gibt es einen neuen Personalraum für die Vorarbeiter, wo vorher ein Lagerraum war und einen Raum für die Bauhofleitung sowie neue Personalräume für die 30 Mitarbeiter – männliche und weibliche getrennt – und einen Aufenthaltsraum mit einer attraktiven Küche – mit Blick zum Außenbereich und einer kleinen Außenterrasse. Im Technikbereich befinden sich die Werkstatt für die Hausmeister, der Fahrzeugraum mit der neuen Kehrmaschine und einem Notaggregat, die Kfz-Werkstatt, die Schlosserei und ein großes Materiallager. Der Zugang oder die Zufahrt zum Bauhof werden durch eine Schranke und Anmeldung gewährt.