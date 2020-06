Zu den Aufgaben der „Neue Energie Wörth“ gehören die Planung, die Finanzierung, der Bau und der Betrieb von hocheffizienten Anlagen zur Wärme- und Stromversorgung insbesondere aus erneuerbaren Energien, heißt es in der Mitteilung. Hinzu kommen demnach „die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen sowie alle Leistungen rund um das Thema Energieeffizienz und Mobilität“. Das erste Projekt der Gesellschaft seien neue Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden in Maximiliansau. Mittelfristig solle in den Ortsbezirken Wörth und Maximiliansau ein Fernwärmenetz auf- und ausgebaut werden.

Als Geschäftsführer der „Neue Energie Wörth“ entsenden die Pfalzwerke Leonhard Schädler, die Stadt Wörth wird durch Christoph Gröger vertreten. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, sind die Gesellschafter gleichberechtigt, beide Partner halten jeweils 50 Prozent der Geschäftsanteile.