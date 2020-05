Großes Interesse gibt es am Minigolfplatz in der Cany-Barville-Anlage in Wörth-Maximiliansau: Gleich acht Interessenten haben sich als Pächter bei der Stadt Wörth beworben. Im nichtöffentlichen Teil der Ortsbeiratssitzung am Montag wurden in einer Vorauswahl vier Bewerber bestimmt, die in der nächsten Sitzung sich und ihre Pläne vorstellen sollen, teilte Ortsvorsteher Jochen Schaaf (SPD) mit. Die Wiedereröffnung soll laut Schaaf noch in dieser Saison erfolgen. Auf dem Gelände der Turnieranlage befindet sich auch ein Kiosk mit Ausschank. Im öffentlichen Teil der Sitzung stellte die CDU den Antrag, dass die Wege, Bänke und Bahnen hergerichtet werden. Die im Ortsmittelpunkt gelegene Anlage sei „für Jung und Alt“ ein „unverzichtbarer Freizeitspaß“, so Peter Pfaff (CDU), jedoch befinde sie sich in einem desolaten Zustand. Ludger Witte (SPD) widersprach dem zumindest bei den 18 Bahnen. Diese seien bereits hergerichtet worden. In den anderen Punkten sah auch er Handlungsbedarf. Der Ortsbeirat empfahl der Stadt, aktiv zu werden.