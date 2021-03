Als Beitrag zur Biodiversität der Stadt soll am Empfang im Stadthaus, im Tourismuscenter und im städtischen Betriebshof abgepacktes bienenfreundliches Saatgut kostenlos oder gegen einen geringen Kostenbeitrag zur Verfügung zu gestellt werden. Das beantragen die Freien Wähler zur Beratung im Stadtrat am Mittwoch, 3. März, 18 Uhr, in der Stadthalle. Bürger könnten die Blühmischungen dort abholen, in ihren eigenen Gärten und an geeigneten Stellen aussäen und dadurch einen Beitrag gegen das Bienensterben leisten. Speziell den Bienen stehen immer weniger Pflanzen zur Verfügung, die sie für eine gute Ernährung benötigen. Bienenfreundlich seien Pflanzen, deren Nektar für Bienen erreichbar ist, die lange blühen, viel Nektar produzieren oder die zu besonderen Zeitpunkten Nahrung für Bienen anbieten.

Info



Öffentliche Stadtratssitzung, Mittwoch, 3. März, 18 Uhr, Stadthalle. Tagesordnung unter anderem: Reaktivierung Bahnstrecke GER-LD; Aufhebung Sanierungsgebiet ehemalige Stadtkaserne; Luftreinigungsgeräte Kita; Bürgerfragestunde.