Die Stadt Wörth bietet Schülern und Studenten in den Sommerferien Ferienjobs im Bereich der Grünflächenpflege sowie der Straßen- und Wegeunterhaltung an.

Bis zum 17. Mai können sich Schüler und Studenten (m/w/d), die auf der Suche nach einem Job in den Sommerferien und mindestens 16 Jahre alt sind, bei der Stadtverwaltung bewerben. Zu vergeben sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung insgesamt acht Stellen für jeweils zwei Wochen für Hilfstätigkeiten im Bereich der Grünflächenpflege (Friedhöfe/städtische Grünanlagen) und im Bereich der Straßen- und Wegeunterhaltung.

Zu den Aufgaben zählen: Mähen und Gießen von Grünflächen, Reinigen von Parkflächen mittels Müllzwicker, Laubbläser oder Besen, Leerung und Bestückung von Mülleimern und Hundekottütenspender, Reinigen, Streichen von Parkbänken, Reinigung und Befestigung von Straßenschildern, Mithilfe bei vorbereitenden Arbeiten zur Pflasterung und Asphaltreparatur, Aufräumarbeiten/Pflegearbeiten, zum Beispiel im Bauhof und auf den Friedhöfen. Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe (soweit erforderlich) sind vom Bewerber mitzubringen. Sonstige benötigte Sicherheitsausstattung (PSA) wird bei Notwendigkeit gestellt.

Weitergehende Informationen gibt es unter Telefon 07271-131-210 oder bewerbung@woerth.de. Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 17. Mai bei der Stadtverwaltung, Mozartstraße 2, 76744 Wörth einzureichen oder per E-Mail (möglichst in einem PDF-Dokument zusammengefasst) an bewerbung@woerth.de zu adressieren.