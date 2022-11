Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe findet seit Ende November wieder eine Vielzahl von Weihnachtsmärkten und anderen vorweihnachtlichen Veranstaltungen statt. Erfahrungsgemäß bieten das hohe Personenaufkommen und dichte Gedränge Taschendieben günstige Gelegenheiten, an das Hab und Gut der Besucher zu gelangen. Deshalb führt das Polizeipräsidium Karlsruhe für die Dauer der vorweihnachtlichen Märkte vor Ort zielgerichtete Präsenzstreifen sowie Präventionsmaßnahmen durch, wie es in einer Mitteilung heißt. Um es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen, rät die Polizei außerdem dazu, nicht zu viel Bargeld bei sich zu haben und darauf zu achten, dass Taschen verschlossen sind. Auch das Handy in der Gesäßtasche ist ein leichtes Ziel für Diebstähle. Geschädigte eines Diebstahls sollten sich umgehend unter der Rufnummer 110 an den Polizei-Notruf wenden und sich, wenn möglich, die Täterbeschreibung einprägen. Abhandengekommene Karten können unter der Rufnummer 116 116 gesperrt werden.