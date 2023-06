Die Klosterstraße soll kommendes Jahr ausgebaut werden. Die Pläne für den ersten Teil vom Eingang Musikschule bis zur Queichbrücke sind beschlossen. Nun sollen die Pläne für den zweiten Teil von der Queichbrücke bis zur Kreuzung An Fronte Karl und Ludwigsring auch mit den Anwohnern abgestimmt werden. Das Treffen ist am Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr im Bürgersaal (Obergeschoss) des Stadthauses. Baudezernent Sascha Hofmann zufolge ist die Infoveranstaltung offen, so dass nicht nur Anwohner ihr beiwohnen können. Unter anderem soll die Verkehrsführung der Klosterstraße geändert werden, so dass der Verkehr ausgebremst wird.