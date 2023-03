Das Ziel ist, den Verkehr von Fußgängern und Radfahrern sicherer zu machen. Gemeinden möchten sich vernetzen, um ihre Aufgaben effektiver zu gestalten und Synergien zu nutzen. So begründete Bürgermeister Marcus Schaile den Vorschlag, dass Germersheim der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) beitritt. In fast allen Bundesländern gebe es bereits diese AGs, meist als „eingetragener Verein mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit“, so Schaile. Da es in Rheinland-Pfalz solch eine AG bisher nicht gab, habe die Stadtverwaltung Kaiserslautern diese Gründung vorangetrieben. 55 oder mehr Kommunen haben inzwischen ihr Interesse bekundet. Baudezernent Sascha Hofmann, der selbst häufig von seinem Wohnort Landau mit dem Rad zur Arbeit fährt, war in die Gründungsverhandlungen miteingebunden. Es geht vor allem um eine Kommunikations- und Informationsschnittstelle zwischen den Kommunen sowie um Fortbildung der Mitarbeiter und die Expertise und Ideen für die praktische Arbeit in den Gemeinden durch die AG. Die AG beziehungsweise der Verein sollen am Freitag, 5. Mai, in Kaiserslautern gegründet werden. Germersheim wird nach dem Willen des Stadtrates Mitglied sein.