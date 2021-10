Wie schon im Vorjahr fällt die Kultur- und Museumsnacht (Kumuna) aus. Er bedauere die Absage sehr, teilt Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) mit. Aber die Überprüfung der 2G-plus-Regel und Einhaltung der Abstandsgebote wären bei der zu erwartenden hohen Besucherzahl an den verschiedenen Stationen in der Innenstadt nicht realisierbar gewesen. An der Kumuna, die traditionell im November stattfindet, nahmen in den Vorjahren unter anderem Museen, Vereine und die Musikschule mit Veranstaltungen in Festungsgebäuden, Schulen oder Turnhallen teil. Die nächste Kultur- und Museumsnacht ist am 4. November 2022 geplant.