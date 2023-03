Hagenbach. Die Stadt Hagenbach ruft alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Kitas, Schulen und Gewerbetreibenden zur Beteiligung an der Umweltwoche von 20. bis 26. März auf.

Man darf sich mit eigenen kleinen und größeren Projekten beteiligen. Diese können ganz unterschiedlich sein. Dem Gestaltungsspielraum rund um das Thema Umweltschutz sind keine Grenzen gesetzt. Aktivitäten können der Stadt mitgeteilt werden. Fotos können an den Beigeordneten Tobias Zimmermann gesendet werden, der die Umweltwoche gemeinsam mit dem städtischen Bauhof koordiniert. In den letzten Jahren fanden Müllsammelaktionen großen Anklang in der Bevölkerung. Auf dem Parkplatz von Stadtbürgermeister Christian Hutter im Zentrum der Stadt steht ab Montag, 20. März, ein Anhänger, auf dem gesammelter Unrat entsorgt werden kann. Hier findet man auch die notwendige Ausrüstung mit Handschuhen, Greifzangen, Tüten und Eimern. Der Bauhof kümmert sich um den Abtransport.

Aktionsteilnehmer machen bei Verlosung mit

Unter der Woche können die Wohngebiete innerhalb Hagenbachs gereinigt werden. Der Aktionstag „Saubere Landschaft“ am 25. März bietet sich an die Böschungen der Zufahrtsstraßen aus Richtung Wörth, Berg und Neuburg kommend und die Ufer unserer Gewässer, sowie die Waldwege von respektlos entsorgtem Müll zu befreien. Alle registrierten Aktionsteilnehmer nehmen an einer Verlosung mit kleinen Preisen teil. Anmeldeformulare liegen beim Umwelthänger bereit und können ausgefüllt im Briefkasten des Alten Rathaus, Ludwigstraße 18, eingeworfen werden.

Info



Kontakt zu Tobias Zimmermann entweder per WhatsApp unter 0176 96609208 oder per E-Mail an tobias.zimmermann@hagenbach.de.