„Mammut-Festival hält Behörden in Atem.“ Das meldete die RHEINPFALZ im Mai 1972 im Hinblick auf die Vorbereitungen für das „2. British-Rock-Meeting“. Während die Veranstalter auf der Insel Grün bereits erste Holzbuden und eine Bühne aufbauen ließen, versuchten die Germersheimer Behörden vor dem Hintergrund der erwarteten 100.000 Besucher die Lage vorab juristisch in den Griff zu kriegen. Die Stimmung in der Bevölkerung war geteilt und reichte von Statements wie „Rette sich, wer kann!“ bis hin zu „Endlich mal was los in Germersheim!“.