In den vergangenen zehn Jahren kam es durch regelmäßige Nutzung des Kulturzentrums zu einem erheblichen Verschleiß und Glasbruch. Die Trinkgläser werden bei zahlreichen Veranstaltungen intensiv genutzt und es entstehen kontinuierlich Verluste. Diese wurden bisher nur in geringem Maße ersetzt. Auch der Verkauf der Trinkgläser an Bürger trug zu einer weiteren Reduzierung des Bestandes bei. Jetzt besteht ein dringender Bedarf an Sektgläsern und Trinkgläsern von 0,25 und 0,5 Litern, um Veranstaltungen ordnungsgemäß und reibungslos bewirtschaften zu können. Daher ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig, um den Betrieb des Kulturzentrums sicherzustellen und den Anforderungen bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen gerecht zu werden. Für die Beschaffung werden Mittel in Höhe von etwa 2500 bis 3000 Euro benötigt. Auf der entsprechenden Stelle im Haushalt der Stadt sind Mittel in Höhe von 500 Euro vorhanden. Darüber hinausgehende Ausgaben müssen überplanmäßig bereitgestellt werden. Der Stadtrat beschloss einstimmig die Beschaffung neuer Trinkgläser für das Kulturzentrum und auch die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel.