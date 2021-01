Ab Montag, 11. Januar, helfen zwei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Germersheim allen Senioren über 80 Jahren, die in Germersheim oder Sondernheim wohnen, bei der Anmeldung zu den Corona-Schutzimpfungen.

Die Senioren, die Hilfe benötigen, wenden sich von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr telefonisch an Ulrike Leiner (960-209) oder an Caroline Reichling (960-229). Die Mitarbeiterinnen werden dann einen Termin mit den Impfinteressierten vereinbaren, um im Stadthaus eine Online-Anmeldung vorzunehmen. Zum Termin sind auf jeden Fall das Anschreiben des Ministeriums sowie vorsichtshalber der aktuelle Medikamentenplan mitzubringen. Ohne die beiden Dokumente kann keine Anmeldung erfolgen.

„Es ist uns immens wichtig, unseren Germersheimer und Sondernheimer Senioren dieses freiwillige Serviceangebot unterbreiten zu können“, so Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile. Als Grund für diesen Service nennt Schaile die Probleme bei der telefonischen Anmeldung. Da betroffene Senioren oft gar nicht vernetzt sind, „können also die von der Landesregierung angebotene Anmeldung via Internet“ nicht genutzt werden. Schaile weist darauf hin, dass es sich bei dem Hilfsangebot um eine freiwillige Serviceleistung der Stadt Germersheim handelt.