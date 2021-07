[Aktualisiert: 1. Juli, 15.53 Uhr] Obdachlose und asylsuchende Menschen in Germersheim sollen künftig vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) unterstützt werden. Deshalb will die Stadt einen entsprechenden Vertrag mit dem DRK-Kreisverband schließen.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Vertragsentwurf am Dienstag bereits zugestimmt, teilte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) auf Anfrage mit. Demnach soll das DRK künftig als Betreiber der beiden Obdachlosenunterkünfte in Germersheim Nichtsesshaften nicht nur eine Übernachtungsmöglichkeit, sondern auch Hilfe in ihrer jeweiligen Lebenssituation anbieten. Das können neben der Beherbergung die Vermittlung zu Kontakten zu Ämtern auch persönliche Hilfen und Betreuung sein. Nach den ersten drei Monaten wird nach einer IST-Analyse ein Personalschlüssel von 1:15 für diejenigen Klienten angewendet, „bei denen seitens des DRK eine Rückführung in die Gesellschaft ermöglicht werden kann“.

Plötzlich viel mehr Obdachlose

Die Anzahl der Obdachlosen – teilweise mit ganz unterschiedlichen Biografien – sei „sprunghaft nach oben gegangen“, informierte Schaile den Ausschuss für Generationen, Soziales und Kultur. Die Belegungskriterien für die jeweiligen Unterkünfte werden vom DRK erstellt und sollen an den Bedürfnissen der künftigen Bewohner orientiert sein. Die Räume in der Hafenstraße (19 Betten) und in der Königstraße/17er Straße (27 Betten) werden dem DRK unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Geplant sind ferner Wohncontainer mit weiteren 14 Betten. Das DRK erhält einen jährlichen Festbetrag von 91.200 Euro zur Deckung der Personal- und Verwaltungskosten, der entsprechend der Tarifänderungen angepasst wird. Tarifänderungen werden im Personalkostenanteil berücksichtigt. Schaile verwies darauf, dass durch den externen Dienstleister eine kontinuierliche Betreuung – unabhängig von Krankheits- oder Urlaubszeiten – gewährleistet ist.