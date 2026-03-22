Bei der Bundestagswahl 2025 war Germersheim angesichts des überdurchschnittlichen AfD-Ergebnisses eine blaue Bastion. Nun fällt auch das Ergebnis der Landtagswahl 2026 in der Festungsstadt entsprechend aus: Nach Auszählung der 11 Wahlbezirke liegt Albert Breininger, Direktkandidat der AfD, in der Stadt Germersheim mit 37,3 Prozent klar vorn und verweist CDU-Kandidat Tobias Baumgärtner mit 23 Prozent auf den zweiten und SPD-Kandidat Markus Kropfreiter mit 22 Prozent auf den dritten Platz.

Ein ähnliches Bild bietet sich bei den Zweitstimmen: Die AfD liegt in den 11 Wahlbezirken mit 37,3 Prozent weit vorne. Den zweiten Platz erringt knapp die SPD mit 21,1 Prozent, gefolgt von der CDU mit 20,4 Prozent.

Auffallend: Die Linke kommt auf 4,8 Prozent, also auf etwas mehr als im Landesdurchschnitt. Das BSW allerdings kann 4,3 Prozent auf sich verbuchen. Auch bei der Bundestagswahl 2025 hatte das BSW aus dem Stand 7,5 Prozent der Stimmen erringen können.