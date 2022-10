Nach drei Jahren Pause wird in Hagenbach wieder einmal Kerwe gefeiert, und zwar von Samstag bis Dienstag, 8. bis 11. Oktober, zwischen Altem Rathaus, Wachthäusel und Paminaplatz.

Die Eröffnung mit Fassbieranstich am Samstagnachmittag, 16 Uhr, wird musikalisch begleitet vom Musikverein Rheingold und dem Fanfarenzug des Vereins für Volksmusik und Brauchtum. Ein Kerwegedicht wird vorgetragen und „Martina’s Tanzwelt“ unterhält mit einem modernen Showtanz. Auch dieses Mal gibt es wieder ein buntes Jahrmarktprogramm mit Karussell, Schießbude und Boxautos. Die örtlichen Vereine und Schausteller verköstigen die Gäste mit einem vielfältigen Speisen- und Getränkeangebot.

Ganz traditionell werden am Sonntagvormittag die Festgottesdienste – um 9 Uhr in der protestantischen Kirche und um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche – gefeiert. So wird daran erinnert, dass die Kerwe in ihrer heutigen Form ursprünglich ein Fest zum Jahrestag der Kirchweihe war. Am frühen Sonntagabend sorgt Straßenmusik für gute Stimmung.

Mit Kerwesingen

Am Montag ab 10.30 Uhr lädt der Gesangverein Frohsinn zum offenen Kerwesingen in Elkes Seniorentreff ein. Ebenfalls fester Bestandteil des Kerwetreibens ist der „royale Besuch“ am üblicherweise sehr gut besuchten Montagabend. Dann zieht um 17 Uhr der „Zwiwwlkönig“ mit seinem Gefolge über die Festmeile.

Am Dienstag ist „Kinder- und Jugendtag“; er beginnt um 15 Uhr. Neben einer Tanzaufführung der Kita-Vorschüler sorgen Schminkecke und Hüpfburg für Spaß. Jugendliche sind eingeladen, DJ Strauß über die Schulter zu schauen.