Von Samstag bis Dienstag, 12. bis 15. Oktober, feiert Hagenbach zwischen Altem Rathaus, Wachthäusel und Paminaplatz Kerwe.

Die Eröffnung am Samstag um 16 Uhr mit Fassbieranstich und einer Runde Freibier wird musikalisch begleitet von den Musikvereinen aus Hagenbach und Berg, einem Gedicht zur Kerwe von Doris Schlechta sowie einer Show der Tanzschule Danzante. Am Eröffnungsabend sorgt „Jo Paul“ ab 19 Uhr mit Schlagermusik und Evergreens für Stimmung. Die örtlichen Vereine und Schausteller verköstigen mit einem Speisen- und Getränkeangebot. Das Jahrmarktprogramm bietet Spiel, Spaß und süße Leckereien. Jung und Alt dürfen sich an Boxauto, Schießbude, Pfeilwerfen, Schaumküssen und Zuckerwatte erfreuen. Bereits am Freitag, 19 Uhr, wird der „Häkelwald in Hagenbach“ in der Galerie Altes Rathaus eröffnet.

Ein ökumenischer Festgottesdienst am Sonntagvormittag erinnert daran, dass die Kerwe in ihrer heutigen Form ursprünglich ein Fest zum Jahrestag der Kirchweihe war. Im Anschluss laden die Vereine und Schankwirte ab 11.30 Uhr zum großen Mittagstisch ein. Am frühen Sonntagabend bereichern „Muka and Friends“ mit einer Zeitreise durch die Musikgeschichte die Kerwe.

Kerwesingen und königlicher Besuch

Am Montagmorgen, 11 Uhr, lädt der Gesangverein Frohsinn zum offenen Kerwesingen in Elkes Seniorentreff ein. Ebenfalls fester Bestandteil des Kerwetreibens ist der „royale Besuch“ am Montagabend. Dann zieht um 17 Uhr der Zwiwwlkönig mit seinem Gefolge über die Festmeile. Um 19 Uhr sorgt Franz Roth für Stimmung.

Bevor es dann wieder für ein Jahr vorbei ist mit dem Feierreigen, dürfen sich die Familien am Dienstag noch einmal so richtig freuen. Die Kinder der Kitas führen einen Kerwetanz vor und die Stadt und die Schausteller laden gemeinsam zu Freifahrten ein.

Info

Unter www.hagenbach.de und in den sozialen Medien finden sich ausführlichere Informationen zum Programm und zu den Angeboten der Hagenbacher Kerwe.