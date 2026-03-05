Im Juni ehrt die Stadt Bürger für sportliche oder musikalische Erfolge sowie herausragende ehrenamtliche Tätigkeit. Bis Ende März können Vorschläge eingereicht werden.

Im Dezember 2025 hat der Stadtrat eine neue Ehrungssatzung beschlossen. Die Satzung regelt wie sportliche Erfolge, musikalische Erfolge und herausragende ehrenamtliche Tätigkeiten gewürdigt werden. Im Frühsommer werden die Ehrungen in einem festlichen Rahmen angemessen gefeiert. Die Auszeichnung unterstreiche die Wertschätzung der Stadt für den Einsatz in der Gemeinschaft. Mit der Würdigung möchte die Stadt gleichzeitig zu mehr Engagement motivieren, „denn hier werden unter anderem positive Vorbilder geschaffen, die zum Beispiel Werte wie Teamwork, Disziplin und Respekt vermitteln“. „Durch das Ehrenamt gewinnt unsere Gesellschaft“, sagt Bürgermeister Steffen Weiß. „Wenn sich viele einbringen, stärkt das die Gemeinschaft in unserer Stadt.“

Ab sofort können Vorschläge für die zu ehrenden Personen für die Jahre 2024 und 2025 eingereicht werden. Aufgerufen sind alle Vereine oder Einzelpersonen, die zu Ehrenden vorzuschlagen und Erfolge zu melden. Die Meldebögen mit genauen Angaben, welche Leistungen geehrt werden und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, sind im Internet unter www.woerth.de verfügbar. Es ist aber auch möglich, eine E-Mail mit den entsprechenden Angaben an webredaktion@woerth.de zu senden.

Ehrungsveranstaltung ist am 12. Juni

Am Freitag, 12. Juni, wird es eine gemeinsame Veranstaltung in der Festhalle geben, um die Ehrungen würdig zu feiern. Hierzu ergeht eine gesonderte Einladung an die zu Ehrenden.

Um entsprechende Vorbereitungen für diesen Ehrungsabend treffen zu können, sind die zu ehrenden Personen bis spätestens 31. März zu melden. Ebenso die Trainerinnen und Trainer (Musiklehrerinnen und Musiklehrer), die zum Erfolg beigetragen haben. „Zur Evaluation der neuen Richtlinien sollten für die Jahre 2024 und 2025 auch Sportlerinnen und Sportler nachrichtlich gemeldet werden, falls sie einen ersten Platz bei Pfalzmeisterschaften gewonnen haben. Die aktuelle Fassung der Ehrungssatzung vom 9. Dezember 2025 mit allen Meldebögen findet sich unter www.woerth.de“, informiert die Stadtverwaltung.