Mehrere Plätze im Germersheimer Stadtgebiet sowie im Stadtteil Sondernheim sollten nach dem Willen des Germersheimer Stadtrats im Jahr 1978 großzügig ausgebaut werden. Wie berichtet wird, sollten der Königsplatz, die Anlage vor dem Ludwigstor und der Kirchplatz im Stadtteil Sondernheim in die Neugestaltung einbezogen werden. „Vielleicht wandelt sich dann der frühere Werbeslogan ’Stadt des Flieders und der Nachtigallen’ in ’Stadt der Plätze und der Parkanlagen’ war dazu im September 1978, vermutlich nicht ganz ernst gemeint, in einer Pressemitteilung zu lesen.