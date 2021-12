Die Stadt Germersheim bietet in Zusammenarbeit mit den Hausarztpraxen von Dr. Hüseyin Celik, Dr. Dirk Schwarz und Drs. Schneider und der Apotheke Walch am Samstag, 11. Dezember, ab 9 Uhr eine Impfaktion in der Stadthalle Germersheim am Tournuser Platz an. „Es werden Booster-, Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt“, teilte Bürgermeister Marcus Schaile mit.

Vor Beginn der Aktion werden Impfdokumentationen und Aufklärungsbögen an die wartenden Personen zum Ausfüllen verteilt. Es werden nur so viele Impfdokumentationen herausgegeben wie Impfdosen vorhanden sind!

Jede Impfdokumentation wird mit einer Uhrzeit versehen, wann die Impfung an diesem Tag voraussichtlich erfolgen wird. Auf diese Weise kann das Wartezeitfenster für jeden Einzelnen bestmöglich eingegrenzt werden.

Bei 12- bis 15-Jährigen muss ein Elternteil bei der Impfung anwesend sein. Bei 16- bis 17-Jährigen genügt das Mitbringen der Einverständniserklärung, die in der aktuellen Ausgabe des Stadtanzeigers abgedruckt ist.

Impfpass, Personalausweis und Krankenversicherungskarte müssen bei der Impfaktion in der Stadthalle Germersheim vorgelegt werden. rhp