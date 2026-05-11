Der Zugang zu frischem Trinkwasser im öffentlichen Raumist besonders im Sommer wichtig. Dabei macht sich auch ein gesellschaftlicher Trend bemerkbar.

Der Trinkbrunnen im Bürgerpark ist wieder in Betrieb und steht den Bürgern ab sofort kostenfrei zur Verfügung. Der Zugang zu frischem Trinkwasser im öffentlichen Raum gilt insbesondere in den warmen Monaten als wichtiger Beitrag zum Gesundheitsschutz. Die Stadt setzt damit die EU-Trinkwasser-Richtlinie aus dem Jahr 2020 um, trägt zum Umweltschutz und der Wasserwende bei. Der Trend in der Gesellschaft geht weg vom Flaschen- zum Leitungswasser. Dadurch wird viel Plastikmüll und CO 2 eingespart.

Ergänzend zum Trinkbrunnen wurden in der Stadt Refill-Stationen eingerichtet. Das sind lokale Orte, an denen die Bürger ihre Trinkflaschen mit Leitungswasser auffüllen können. Die ersten Stationen können bereits im Rathaus und bei der Tafel in Wörth zu den jeweiligen Öffnungszeiten genutzt werden. Die Trinkwasserstationen sind mit entsprechenden Aufklebern, meist an der Vordertür gekennzeichnet.

Die Stadt ruft die Gewerbetreibende auf, sich der Refill-Initiative anzuschließen und ihren Betrieb als Standort für kostenfreies Leitungswasser zur Verfügung zu stellen. Mit geringem Aufwand kann so ein Beitrag zur Gesundheitsvorsorge geleistet werden und auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit gesetzt werden.

Weitere Informationen und die offiziellen Aufkleber der Refill-Initiative sind in der Bauverwaltung erhältlich. Interessierte können sich telefonisch unter 07271 131610 oder per E-Mail an ann-kathrin.busath@woerth.de wenden.