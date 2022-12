Seit der ersten Ausgabe steht das Stadionsingen für einen ganz besonderen Abend, der ein unvergleichliches Gemeinschaftserlebnis bedeutet. Nachdem das Stadionsingen in den vergangenen beiden Jahren Pandemie-bedingt pausieren musste, freuen sich alle Beteiligten umso mehr, dass das gemeinsame Singen nun wieder möglich ist. Das Stadionsingen Karlsruhe ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem sich, koordiniert von der KME, alle christlichen Kirchen, die Stadt und der KSC beteiligen. Seit 2017 gibt es das gemeinsame Gesangserlebnis im Carl-Kaufmann-Stadion. 2022 findet es erstmals im BBBank Wildpark und in enger Zusammenarbeit mit dem KSC statt. Zum weihnachtlichen Lieder-Repertoire kommt daher auch der eine oder andere aus dem Wildpark bekannte Song hinzu.

Info



Erstmals gibt es in diesem Jahr auch Tickets, die im Vorverkauf (Online und im KSC-Fanshop) sowie am Veranstaltungstag selbst an den Tickethäuschen im BBBank Wildpark zum Preis von 5,- Euro erhältlich sind. Der Reinerlös kommt in diesem Jahr über die Aktion „KSC tut gut“ dem Projekt „TafF - Tagestreff für Frauen“ für wohnsitzlose Frauen in Karlsruhe zugute. Los gehts am Sonntag, 11. Dezember. Einlass: 15 Uhr, Beginn: 17 Uhr. Tickets: https://tickets.ksc.de