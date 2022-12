Rülzheim. Rund 170 Vogelnistkästen kontrollierte und säuberte der Naturschutzverein in den vergangenen Monaten. Ein Nest blieb in diesem Jahr verwaist.

Reinhold Hartweg, Vorsitzender des Naturschutzvereins Rülzheim, sagte, dass bei den Kontrollen am Rottenbach drei Gelege von Gebirgsstelzen gefunden worden. Zudem gebe es einen stabilen Bestand an Fliegenschnäppern. Auf dem Kirchturm seien alle fünf Dohlenkästen belegt gewesen, wohingegen das Storchennest am Klingbach verwaist geblieben sei. Die Sammler der Amphibien am Schutzzaun zwischen Wald und Strandbad hätten 1992 Tiere in ihr Laichgewässer am Badesee getragen, darunter zwei Bergmolche.

Kritik übte Hartweg an der Gemeinde, da diese bei der Verwirklichung des seit 2006 zugesagten Biotops auf dem Gelände des ehemaligen „Moby Dick“ nicht voran kommt. Hier sei dringender Handlungsbedarf geboten. Die beiden Bodenschutzflächen nahe des Betonweges Richtung Herxheimweyher seien dem Verein „eine Herzenssache“. Die Renaturierung des zweiten Grünstreifens Anfang November bedeute eine weitere ungeheure Aufwertung dieser Areale und sei heute schon von vielen Vögeln und Insekten bevölkert. Sorgenkind bleibe die Wiese südlich der ersten Bodenschutzfläche. Dort habe man die Ausbreitung von Goldruten und Brombeerhecken bislang nicht stoppen können. Für sein vielfältiges Engagement wurde Bruno Dudenhöffer zum Ehrenmitglied ernannt. So kümmert er sich schon seit Jahrzehnten um die Führung und Bewirtung des Vereinsheims „an vielen Sonntagvormittagen im Jahr“.