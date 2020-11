Thomas Gebhart (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, suchte das Gespräch mit den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes Germersheim, insbesondere mit den Personen und Soldaten, die in der Kontaktnachverfolgung eingesetzt sind. Er hatte laut Landrat Fritz Brechtel (CDU) „gute Nachrichten im Kampf gegen Covid-19“ dabei: Die Bundesregierung stelle allein 55 Millionen Impfdosen über ein EU-Kontingent bereit, weitere 30 Millionen Impfdosen über ein nationales Kontingent. „Da jeder Impfwillige zweimal geimpft werden muss, würde das schon für die Hälfte der Bundesbürger ausreichen. Vor allem Risikogruppen und systemrelevante Personengruppen könnten somit zeitnah geimpft werden“, so Brechtel. Gebhart informierte auch darüber, dass bis Ende 2021 1500 neue unbefristete Stellen im öffentlichen Gesundheitswesen geschaffen werden sollen, bis Ende 2022 mindesten 3500 weitere. Der Bund wird diese die nächsten Jahre finanzieren. „Für uns vor Ort entscheidend ist dabei, dass 90 Prozent davon in den unteren Gesundheitsbehörden, dazu gehört unser Gesundheitsamt, entstehen sollen – und die erheblichen Mehrausgaben aus diesem Paket von den Ländern dauerhaft ausgeglichen werden sollen. Denn die finanzielle Belastung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist schon heute immens und belastet die kommunalen Haushalte weit über Gebühr“, so Brechtel.