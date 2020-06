Germersheim war von der Corona-Pandemie sehr früh betroffen, als Anfang Februar die deutschen Wuhan-Rückkehrer in der Südpfalz-Kaserne zur Quarantäne untergebracht wurden. Darauf machte Dr. Christian Jestrabek, Leiter des Gesundheitsamts Germersheim, bei einem Besuch des rheinland-pfälzischen Staatssekretärs Dr. Alexander Wilhelm (SPD) aufmerksam. Auch die ernste Lage im Elsass mit einer hohen Infizierten- und Sterblichkeitsrate habe den Landkreis Germersheim beeinflusst.

Seit es Anfang März die ersten Corona-Infektionen im Kreis gab, seien die Aufgaben des Gesundheitsamtes und seiner Mitarbeiter stetig gewachsen. „Inzwischen werden letztere unterstützt durch Kolleginnen und Kollegen anderer Fachbereiche und auch durch Externe“, ergänzte der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU) in dem Gespräch. Jestrabek und seine Stellvertreterin Dr. Anette Georgens boten dem Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Arbeit und Gesundheit Einblick in die Aufgaben, die aufgrund von Corona deutlich mehr geworden seien, darunter Kontaktpersonen-Nachverfolgung, Abstriche nehmen, Quarantäneverordnungen ausstellen und telefonische Betreuung der Menschen in Quarantäne.

„Dass der Kreis trotz der Lieferengpässe zu Beginn der Pandemie die französischen Nachbarn mit Schutzausrüstung unterstützt hat, ist ein großartiges Zeichen gelebter Solidarität in Europa“, sagte Wilhelm. Buttweiler verwies darauf, dass es schon mehrere Tage keine bestätigten positiven Corona-Fälle mehr im Landkreis gebe: „Dennoch müssen wir gewappnet bleiben, denn die Pandemie ist noch nicht vorüber. Jetzt heißt es einen Rückschlag zu vermeiden – zum Wohle aller.“