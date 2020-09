Andy Becht (FDP) kündigt Unterstützung für die Reaktivierung der Bahnstrecke Germersheim-Landau an. Das teilt Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) mit. Der Germersheimer Bürgermeister freut sich über die deutlich zum Ausdruck gebrachte Unterstützung der Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecke. In einem Brief hatte das Stadtoberhaupt den Staatssekretär um Unterstützung gebeten. Andy Becht habe ihm zugesichert, dass er die Entwicklungen der Zugstrecke forcieren wird. Bereits im Herbst 2020 soll eine Studie des Landes zur Machbarkeit der Zugstrecke zum Abschluss gebracht werden. Danach werde in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd über das weitere Vorgehen beraten. Schaile sieht „eine historische Chance in der Reaktivierung“. „Ich bin mir sicher, dass diese Untersuchung zeigen wird, dass die Bahnlinie einen großen volkswirtschaftlichen Nutzen weit über die Region erfüllen wird. Ich bin daher zuversichtlich, dass dies auch die Prüfung des Landes ergeben wird“, sagt Schaile.