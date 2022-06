Nach den Ereignissen am späten Samstagabend im Schlosspark, bei denen zunächst eine Regenbogenflagge angezündet wurde und eine bis zu 30-köpfige Gruppe bei einer Schlägerei mehrere Personen verletzt haben soll, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Wie die Polizei mitteilt, konnten bisher keine Tatverdächtige ermittelt werden. Zudem wird der Polizei vorgeworfen, man habe bereits vor Ort und in der Folge nicht mit der gebotenen Intensität ermittelt. Auch dazu laufen die nun Ermittlungen. Ziel sei es, die Abläufe lückenlos aufzuklären und die Fakten festzuhalten. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen am Samstag in der Zeit um 22 Uhr machen können, sich zu melden. Möglicherweise gibt es auch Videos oder Fotos, die in diesem Zusammenhang angefertigt worden sind und der Kriminalpolizei als Beweismittel zur Verfügung gestellt werden können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0721 6665555 entgegen.