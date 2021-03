„Die Aufarbeitung der Verbrechen sexueller Gewalt durch Priester an Kindern und Jugendlichen darf nicht länger nur den Verantwortlichen in der katholischen Kirche überlassen werden. Als Betroffene haben wir uns seit über zehn Jahren für Aufarbeitung, Hilfe und Entschädigung engagiert. Jetzt ist das Parlament gefordert!“ Damit beginnt die Online Petition der Initiative „Eckiger Tisch“ an den Bundestag, die in Germersheim von Ingeborg Baldermann und der langjährigen Vorsitzenden des Kinderschutzbundes, Gisela Deubig, unterstützt wird. Deubig hofft, dass die Petition mehr Aufmerksamkeit findet, als ihre Appelle an Landes- und Bundespolitiker sowie beide Kirchen. Von 24 angeschriebenen Personen hätten lediglich fünf auf den Brief (inhaltlich wie die Petition) reagiert, so Deubig. Für Bürgerinnen und Bürger, die die Petition nicht online (eckiger-tisch.de; Facebook) unterstützen können, bieten Baldermann (Telefon: 07274 6286) und Deubig (0176 21575901) Unterschriftenlisten vor Ort an.