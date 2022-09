Vor 100 Jahren, nämlich am Sonntag, 24. September 1922, wurden vier der fünf Glocken der Pfarrkirche St. Nikolaus geweiht und ihrer Bestimmung übergeben. Eine Woche später, am Samstag, 30. September 1922, läuteten sie zum ersten Mal auf dem Bellheimer Kirchturm.

Alle Glocken der St. Nikolaus-Kirche wurden vom Bochumer „Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation“ gegossen. Bis zur Einstellung der Produktion im Jahre 1970 verließen etwa 38.000 Gussstahlglocken das Werk, darunter rund 20.000 Signal- und 18.000 Kirchenglocken.

Die kleinste der Bellheimer Glocken trägt die Aufschrift „Joseph“ und wiegt immerhin 500 Kilo, bei einem Durchmesser von gut einem Meter. Die Glocke „Beata Maria Virginis Immaculata“ (Selige unbefleckte Jungfrau Maria) wiegt 950 Kilo und hat einen Durchmesser von 1,17 Meter, während die Glocke „St. Cor Jesu“ (Heiliges Herz Jesu), einen Durchmesser von knapp 1,4 Meter aufweist und 1380 Kilo wiegt. Die Glocke „St. Johannes“ hat ein Gewicht von 1,95 Kilo und einen Durchmesser von 1,673 Meter. Sie wurde vom damaligen Pfarrer, Prälat Johannes Storck, gestiftet.

Orgelkonzert zum Jubiläum

Am 30. November 1924 wurde die zwischenzeitlich hinzugekommene „St. Nicolaus-Glocke“ geweiht. Das im Volksmund auch „Kriegerglocke“ genannte Geläute ist die größte der Bellheimer Glocken und wiegt 3.3 Kilo. Ihr Durchmesser beträgt nahezu zwei Meter. Sie trägt die Zusatzaufschrift: „Andenken an die im Weltkriege 1914 – 1918 gefallenen Krieger der kath. Pfarrei Bellheim“.

Während vier Glocken in der oberen Glockenstube montiert wurden, hängt die St. Nicolaus-Glocke alleine in der unteren Glockenstube. Im Zusammenhang mit der Außenrenovierung des Turmes sowie des Kirchendaches in den Jahren 2014 und 2015 wurden auch die stark korrodierten beiden Glockenstühle saniert und größtenteils durch neue Balken ersetzt.

Aus Anlass des 100-jährigen Glockenjubiläums findet am Samstag, 24. September, 19 Uhr, in der St. Nikolaus-Kirche ein Orgelkonzert statt. Der Eintritt zu diesem außergewöhnlichen Jubiläumskonzert ist frei. Um Spenden wird gebeten.