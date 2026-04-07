Martin Faber ist einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Musikvereins St. Michael gewählt worden. Er folgt Stephan Weis nach, der nach 28-jähriger Amtszeit nicht mehr kandidierte und nun zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Faber ist dem Verein schon seit Kindertagen verbunden: Er spielte erst Blockflöte, ist nun am Flügelhorn aktiv, war Jugendleiter, Aktivensprecher und seit einem Jahr Vize. Im Namen der Mitglieder dankte Faber in der Jahreshauptversammlung seinem Vorgänger für dessen Engagement, für die Zeit und Energie, die Weis in den Verein investiert und diesen damit geprägt habe. Weis seien außer der Musik auch der Zusammenhalt und die Gemeinschaft wichtig gewesen. Er hinterlasse große Fußstapfen und bleibt dem Verein weiter verbunden.

Neuer zweiter Vorsitzender ist Moritz Schäfer. Auch er ist seit seiner Kindheit im Verein aktiv und war Jugendleiter sowie Beisitzer. Mario Ball schied nach sechsjähriger Amtszeit als Beisitzer aus.

Der Vorstand

Vorsitzender Martin Faber, zweiter Vorsitzender Moritz Schäfer, Kassenverwalterin Gabriele Urschel, Schriftführerin Miriam Weis, Dirigent Jonas Isufaj, Beisitzerinnen Nadja Ebler und Sarah Kaufmann

