Die Sankt-Anna-Gemeinde Kuhardt feiert am letzten Sonntag im Juli traditionsgemäß den Namenstag ihrer beliebten Ortsheiligen als kirchliches Hochfest des Jahres. Schon seit dem Jahr 1522 erweist das Dorf der Mutter Mariens seine Referenz mit besonderer Festlichkeit. So wird nun Sonntag, 28. Juli, der Namenstag der Ortsheiligen im festlichen Rahmen gefeiert. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr unter Mitwirkung des Kirchenchors in der Pfarrkirche. Festprediger ist der aus Kuhardt stammende Pfarrer Wolfgang Bouche. Eine Prozession durch die blumengeschmückten Straßen von Kuhardt schließt sich an. Ein gemütliches Beisammensein der Festbesucher im Pfarrgarten bei Bewirtung durch den Pfarrgemeindeausschuss St. Anna bildet den Abschluss des Festtages. Gläubige aus der Großpfarrei und aus der näheren und weiteren Umgebung sind zum Mitfeiern herzlich eingeladen.