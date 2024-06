5931 Menschen waren in Jockgrim zum Urnengang aufgerufen, die Wahlbeteiligung lag bei 65,7 Prozent.

Die meisten Stimmen (3571) erhielt German Guttenbacher auf Listenplatz 1 der CDU, der auch die Direktwahl zum Ortsbürgermeister gewann. Er wird die Nachfolge von Sabine Baumann (CDU) antreten, die nicht mehr kandidierte. Die zweitmeisten Stimmen bekamen Helmut Schmitt (2900) und Thomas Schmitt (2760) von der AfD. Mehr als die Hälfte der Mandatsträger der aktuellen Legislaturperiode wurde wieder in den 24-köpfigen Gemeinderat gewählt. Einen großen Sprung nach oben im Vergleich zum Wahlvorschlag machten Manfred Reiß und Manuel Vlach (beide CDU): Reiß, auf Platz 16 nominiert, wurde auf Platz 3 „hochgewählt“; Vlach rutscht von Platz 24 auf 8 vor.

Die Christdemokraten kommen auf 41,2 Prozent der Wählerstimmen (plus 0,5) und behalten ihre zehn Sitze im Rat. Ansonsten gibt es deutliche Verschiebungen: Die AfD, bisher nicht im Rat, erreicht aus dem Stand 22,0 Prozent und entsendet fünf Mandatsträger. Die Freien Wähler kommen nur noch auf 17,4 Prozent (minus 8,0 Prozentpunkte gegenüber der Wahl 2019) und haben künftig vier anstatt sechs Sitze. Auch die Grünen haben Verluste: Ihr Stimmenanteil ist auf 13,0 Prozent, drei Sitze im Rat, geschrumpft (minus 4,0). Bislang hatten sie fünf Mandate.

Mit der Wählergruppe „Jockgrim progressiv“ und der AfD ziehen zwei neue Fraktionen in den Jockgrimer Ortsgemeinderat. Die AfD wird zweitstärkste Kraft nach der CDU.

