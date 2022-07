RÜLZHEIM. In der Leichenhalle wird die Bestuhlung erneuert. Sie wurden bei der Errichtung des Gebäudes angeschafft.

Die Bestuhlung der 1967 errichteten Leichenhalle weißt aufgrund jahrzehntelanger Nutzung erhebliche Mängel auf, die „erheblich“ und eine erhöhte Verletzungsgefahr darstellen. Verbindungsteile sind defekt, einzelne Holzschichten der Holzflächen lösen sich voneinander, Holzsplitter stehen ab. Mittlerweile wurden schon so viele Stühle aussortiert, dass auf baugleiche Stühle aus anderen Liegenschaften zurückgegriffen werden musste. Die neuen Stühle sollen sich optisch in den Aussegnungsraum integrieren. Gleichzeitig soll auch das Rednerpult farblich dem gewählten Sitzpolster angepasst werden. Die Malerarbeiten im Innenraum werden durch Mitarbeiter des Bauhofs ausgeführt. Da die Anschaffungskosten im Haushalt nicht vorgesehen sind, müssen sie außerplanmäßig bereitgestellt werden. Im Hinblick auf den Zustand der Stühle ist die Neuanschaffung nach Auffassung der Verwaltung aber „haushaltsrechtlich unabweisbar. Der Ausschuss für Bauwesen und Ortsentwicklung beschloss einstimmig, 60 neue Stühle zum Gesamtpreis in Höhe von 8500 Euro anzuschaffen.