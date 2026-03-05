Während der Betriebsratswahl wurde eine Urne zeitweise entwendet. Nun musste Mercedes-Benz vor Gericht erklären, wie das Unternehmen bei der Aufklärung helfen will.

Unglaublich klingt die Störung der Betriebsratswahl im Global Logistics Center (GLC) von Mercedes Benz, die sich am 9. Februar wohl so zugetragen hat: Zwei Bewerber für den Betriebsrat, von einer Liste, die bislang nicht in dem Gremium vertreten war, haben sich über einen Mitarbeiter des Werkschutzes Zugang zum Büro des Wahlvorstandes beschafft. Darin sollen sie Einblick in Unterlagen erlangt haben, auch von Fotos mit dem Smartphone ist die Rede. Danach sollen sie auch noch eine Wahlurne in Besitz genommen haben, die sich dann 12 Stunden im Büro des Werkschutzes befand. Der Wahltermin im GLC ist Donnerstag, 5. März. Das Global Logistics Center ist eigenen Aussagen zufolge eines der größten Zentrallager der Automobilbranche und hat 2650 Beschäftigte.

Darum geht es vor Gericht

Einen Tag zuvor, am 4. März, trifft man sich vor dem Arbeitsgericht in Landau. Doch in dem Verfahren geht es mitnichten um die genannten Vorfälle selbst, die inzwischen als „unstreitig“ bezeichnet werden und auch per Aushang im GLC kommuniziert wurden. Der Wahlvorstand hat den Termin mit einer einstweiligen Verfügung erwirkt, da er sich vom Unternehmen Mercedes Benz bei der Aufklärung der Vorfälle nicht ausreichend unterstützt sieht. Vor allem geht es dabei um einen Fragenkatalog, der am 20. Februar an den Arbeitgeber geschickt wurde, mit der Bitte, bis 24. Februar Stellung zu nehmen. Dies sei aber nicht geschehen.

Von Seiten des Unternehmens verweist man zunächst darauf, dass man von dem Vorfall am 11. Februar Kenntnis erlangt habe. Daraufhin habe man sich mit der Konzernsicherheit und der Corporate Security zusammen gesetzt. Später habe es erste Gespräche gegeben, man habe dem Wahlvorstand auch Einsicht in die Protokolle angeboten.

Uneinigkeit über „Aufklärung“

Die Vorsitzende Richterin Stefanie Dunker weist darauf hin, dass es die Pflicht des Wahlvorstands sei, die Wahl ordnungsgemäß durchzuführen. „Bei Störungen sind Aufklärungsmaßnahmen geboten.“ Und genau hier sei der Arbeitgeber seiner Pflicht nicht nachgekommen, sagt Rechtsanwalt Michael Steigelmann. „Dass man sich so Zeit lässt, obwohl gegen sämtliche Compliance-Richtlinien verstoßen wurde, ist für den Wahlvorstand unfassbar“, sagte Rechtsanwalt Steigelmann. „Der Arbeitgeber darf sich nicht wundern, dass wir kein Vertrauen mehr haben.“

Diese Vorwürfe werden von Vertretern des Unternehmens und Rechtsanwältin Mona Herzig mit Kopfschütteln quittiert: Man könne nur über das Auskunft geben, was man vorliegen habe – der Mitarbeiter des Werkschutzes sei zum Beispiel auf Fortbildung gewesen, die beiden Bewerber habe man spät erreicht. „Wir können Leute, die nicht Auskunft geben wollen, nicht zwingen“, außerdem sei ja keine Seite bei dem Vorfall dabei gewesen.

Darüber wiederum äußert Rechtsanwalt Steigelmann komplettes Unverständnis. Er sieht beim Unternehmen nur ein „eingeschränktes Interesse“ die Vorfälle zu klären. Die Betriebsratswahl sei massiv gestört worden, eine Anfechtung der Wahl sei dadurch möglich. Und dies in einer Zeit, in der es einen Trend gebe, „von Leuten, die ein Interesse daran haben, Betriebsräte zu schwächen.“

Das sieht der Vergleich vor

Richterin Dunker konstatiert, dass sich ja beide Seiten einig seien, dass der Vorfall aufgeklärt werden müsse. Nach einer Sitzungspause und Gesprächen über einen Vergleich zeigt sich, dass dem Unternehmen wohl doch zum Beispiel zumindest ein Gedächtnisprotokoll eines Mitarbeiters oder die Handybilder vorliegen, beides haben man nicht gesehen, kritisiert die Vorsitzende des Wahlvorstands. Auf einmal heißt es auch, eine Mail mit Antworten einer Betriebsratskandidatin, die in das Büro eingedrungen ist, läge vor, man habe aber noch keine Zeit gehabt, die Mail zu lesen.

Bei der Formulierung des Vergleichs verhaken sich beide Seiten im Klein-Klein. Schließlich heißt es unter anderem, dass das Unternehmen bis zum Abend um 18 Uhr vorlegen muss, was es schon an Informationen hat und die anderen Beteiligten noch zu Stellungnahmen aufgefordert werden müssten. Kurz wird auch noch festgelegt, dass der Werkschutz den Transport der Urnen begleitet – anders als in Vorjahren war dies zunächst mit Verweis auf Zeitmangel abgelehnt worden. Offen bleibt noch ein Konflikt über das Honorar von Arbeitsrechtler Steigelmann, das das Unternehmen nicht übernehmen will. Das werde man sich nochmal anschauen, sagte Richterin Dunker.

„Wir stehen enorm unter Druck“, betont ein weiteres Mitglied des Wahlvorstands. Nach der Wahl müsse man eine Wahlniederschrift anfertigen, „wir wissen nicht, was wir unter ’besondere Vorfälle’ schreiben sollen.“ Schließlich gehe es auch um das Vertrauen in den neuen Betriebsrat.