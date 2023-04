Der Naturschutzverein, der das Storchennest in der Mittleren Ortsstraße neben dem Klingbach betreut, hat gute Nachrichten: Im Nest brütet seit einigen Tagen ein Storchenpaar. Der Verein hofft in diesem Jahr auf Jungstörche, die im Herbst ihre Reise in den Süden antreten können. In den vergangenen Jahren war dies nicht der Fall gewesen.