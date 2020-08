Das Café Noir veranstaltet am Samstag, 8. August, 12 bis 18 Uhr, einen Umsonstflohmarkt im Freien. Ähnlich wie bei einem „normalen“ Flohmarkt werden in der Pennsylvaniastraße 2 gebrauchte Gegenstände angeboten. Alle Menschen sind herzlich eingeladen selbst Dinge, die sie nicht mehr brauchen oder haben möchten anderen zur Verfügung zu stellen. Die angebotenen Gegenstände stehen dann zur freien Verfügung und dürfen einfach mitgenommen werden. Dabei zählt lediglich das Bedürfnis jeder einzelnen Personen. Es wird weder bezahlt noch getauscht. Es steht also allen frei, ob sie Dinge mitbringen, oder mitnehmen wollen, wie die Veranstalter erklären. Wichtig ist ihnen aber: Bitte keinen Müll mitbringen. Die Veranstalter verstehen das Angebot auch als kritische Auseinandersetzung mit dem allgemeinen Konsumverhalten.