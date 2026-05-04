Der Innenstadt-Flohmarkt auf dem Königsplatz kommt wieder. Am Sonntag, dem 9. Mai, werden laut Stadtverwaltung über 80 private Stände Gebrauchtes und vielleicht auch Interessantes anbieten. Die Stadt weist darauf hin, dass alle Plätze voll belegt sind – es können keine neuen Stände mehr angemeldet werden.

Zusätzlich zum Flohmarkt wird es zwischen 10 und 13 Uhr eine Pflanzentausch-Aktion geben, heißt es in der Ankündigung weiter. Wer möchte, kann Pflanzen mitbringen, tauschen oder mitnehmen – unkompliziert und ohne Anmeldung. Ergänzend dazu werde es eine Aktion zum Thema Biodiversität geben, die den Blick für die Vielfalt der Natur schärfen soll, so die Stadt.