Silvesterparty planen oder nicht? Wer die die Corona-Verordnung des Landes wörtlich nimmt, könnte große Feten feiern, so lange sie privat sind und nicht im öffentlichen Raum stattfinden. Bestätigt hat das die Kreisverwaltung auf Nachfrage. Derweil appelliert der Landrat an die Vernunft.

Um die Infektionswelle mit der Omikron-Variante zu bremsen, sieht die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ab Dienstag, 28. Dezember, weitere Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum vor. Diese betreffen auch Geimpfte und Genesene. Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen im öffentlichen Raum sind ab Dienstag nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind hiervon ausgenommen. Sobald eine ungeimpfte Person an einer solchen Zusammenkunft teilnimmt, ist das Treffen auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes begrenzt.

Wörtlich heißt es auf der Internetseite des Landes: „Ab dem 28. Dezember 2021 ist für geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nur mit bis zu höchstens zehn immunisierten Personen gestattet. (...) Sowie eine nicht-immunisierte Person hinzukommt, gelten bei einem Treffen zwischen nicht-immunisierten und immunisierten Personen im öffentlichen Raum die Kontaktbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen. Beispiel: Zwei nicht-immunisierte Personen aus einem Hausstand können sich zusammen mit einer immunisierten Personen im öffentlichen Raum aufhalten. Hinzukommen können Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 13 Jahren, unabhängig davon, ob sie immunisiert sind oder nicht.“ Im öffentlichen Raum gilt bereits seit dem 4. Dezember, dass ein gemeinsamer Aufenthalt von nicht-immunisierten (ungeimpften) Personen nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstandes gestattet ist.

Die Kreisverwaltung Germersheim bittet die Menschen im Landkreis, sich unbedingt an diese Regeln zuhalten und möglichst jeden vermeidbaren Kontakt auch wirklich zu unterlassen. „Es ist davon auszugehen, dass durch die Virusvariante Omikron die Infektionen und damit auch Quarantäne-Fälle so stark steigen werden, dass es zu erheblichen Personalausfällen kommen kann. Das gilt zum Beispiel für Krankenhäuser, Arztpraxen oder auch in der Lebensmittelversorgung. Bitte helfen Sie mit, eine Überlastung der kritischen Infrastrukturen zu vermeiden“, appelliert Landrat Fritz Brechtel an die Bevölkerung.

Die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz und viele Informationen rund finden Interessierte unter www.corona.rlp.de.