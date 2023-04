Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Waldstraße wird kräftig gewerkelt. Eltern und Kinder packen gemeinsam an, um den in die Jahre gekommenen Spielplatz neu zu gestalten. So manche Idee dafür hatten die Kinder.

Sägen rasseln, Bohrer kreischen und Eisen raspeln bei der Arbeit an dicken Robinienstämmen beim Spielplatz an der Hagenbacher Waldstraße. Der Platz samt Spielgeräte war in die Jahre