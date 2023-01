Ein Autofahrer hat am Donnerstag auf der B9 plötzlich die Fahrspur gewechselt und so einen Unfall verursacht. Um 5.33 Uhr befuhr laut Polizei ein 19-jähriger BMW-Fahrer die B9 von Wörth in Richtung Germersheim. 500 Meter vor der Anschlussstelle Neupotz fuhr der 19-Jährige auf der linken Spur. Auf der rechten Spur befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Lkw und dahinter ein Pkw. Unmittelbar vor dem BMW-Fahrer wechselte dieser Pkw die Fahrspur nach links. Der 19-Jährige konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern. Hierbei kam er jedoch von der Fahrbahn ab und wurde durch die Kollision mit einer Fahrtrichtungstafel leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter.