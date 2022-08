Eine verräterische Spur hat die Polizei am Sonntagabend zu einem Mann geführt, der sich nach einem Unfall in der Germersheimer Straße in Lingenfeld unerlaubt entfernt hatte. Laut Polizeibericht verlor das Fahrzeug des Unfallverursachers Kühlflüssigkeit, sodass die Beamten den 49-Jährigen und sein beschädigtes Auto schnell in der Hauptstraße in Schwegenheim ausfindig machen konnten. Geflohen war er wohl wegen seines Alkoholpegels während der Fahrt. Er musste eine Blutprobe abgeben, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.